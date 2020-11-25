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Burdur ve Isparta Valilerinden yol incelemesi

BURDUR HABERLERİ  | 25.11.2020 17:46 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile birlikte, Bucak Elsazı Köyü ile Sütçüler Melikler Köyü arasında, Burdur ve Isparta sınırlarını birbirine bağlayan 9 km’lik yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.Burdur İl Özel idaresi tarafından yapılan 4,5 km beton asfalt çalışması ile Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan 4,5 km sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gören Vali Arslantaş ve Vali Seymenoğlu, çalışmaların son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı.Çalışan personele kolaylıklar dileyen Vali Arslantaş, yapılan yol çalışmanın bölge halkına ve kullanacak bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.İncelemelerinin ardından çalışma ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Arslantaş, “Yapılan yol çalışması; dostluğun, dayanışmanın, iş birliğinin ortak çalışma kültürünün tecessüm etmiş halidir.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ile birlikte, Bucak Elsazı Köyü ile Sütçüler Melikler Köyü arasında, Burdur ve Isparta sınırlarını birbirine bağlayan 9 km’lik yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Burdur İl Özel idaresi tarafından yapılan 4,5 km beton asfalt çalışması ile Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapılan 4,5 km sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gören Vali Arslantaş ve Vali Seymenoğlu, çalışmaların son durumuyla ilgili İl Özel İdare yetkililerinden bilgi aldı.
Çalışan personele kolaylıklar dileyen Vali Arslantaş, yapılan yol çalışmanın bölge halkına ve kullanacak bütün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
İncelemelerinin ardından çalışma ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Arslantaş, “Yapılan yol çalışması; dostluğun, dayanışmanın, iş birliğinin ortak çalışma kültürünün tecessüm etmiş halidir. 9 km yolun 4,5 km’si Burdur, 4,5 km’si Isparta İl Özel İdareleri olarak birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bunun hem bölgede yaşayan vatandaşlarımıza, hem bu yolu kullanacak bütün herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Sayın Isparta Valimiz olmak üzere her iki ilin il genel meclisi üyelerine ve çalışanlarına il özel idaresi çalışanlarına teşekkür ediyorum. Darısı bir an önce Burdur - Isparta arasını 14 km’ye indirecek olan dostluk yolunun tamamlanmasına olsun diyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

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