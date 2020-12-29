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Burdur'da 132 şişe kaçak içki ele geçirildi

BURDUR HABERLERİ  | 29.12.2020 16:06 | Son Güncelleme

Burdur'da 132 şişe kaçak içki ele geçirildi

Burdur'un Bucak ilçesinde, yılbaşı öncesi düzenlenen operasyonda 132 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bucak Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen çalışma kapsamında ekipler, Kestel köyünde 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerindeki aramada, kaçak olduğu belirlenen 132 şişe içki ve 132 şişe alkol, 80 litre içki yapımında kullanılan alkol, içki damıtma tertibatı ve yapım kiti ile 34 boş şişe ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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