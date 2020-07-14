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Burdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi

BURDUR HABERLERİ  | 14.07.2020 21:38 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Ali Arslantaş: - "Bu toprakları bizlere vatan kılan, bayrağı ve ezanı için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır"

Burdur'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde bütün şehit yakınlarının ziyaret edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ali Arslantaş'ın talimatıyla, kent merkezinde kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, ilçelerde ise kaymakamlar ve ilçe müdürlerince bütün şehit aileleri ve gaziler ziyaret edildi.

Vali Arslantaş da merkezde oturan Şehit Jandarma Er Cüneyt Şen'in annesi Neriman Şen ile Şehit Uzman Jandarma Hakan Aktürk'ün annesi Aysel Aktürk'ün evlerine gitti.

Ziyaret ettiği her iki şehit ailesiyle de yakından ilgilenen Arslantaş, kapılarının her daim şehit ailelerine açık olduğunu belirtti.

Arslantaş, şehit aileleriyle bir araya gelmeye devam edeceklerini kaydederek, "Bu toprakları bizlere vatan kılan, bayrağı ve ezanı için şehadete yürüyen aziz şehitlerimizin aileleri başımızın tacıdır. Ne yaparsak yapalım onlara olan borcumuzu ödeyemeyiz. Bizler her daim onların yanında olmaya, devletimizin yakın ilgi ve alakasını onlara hissettirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arslantaş'a ziyaretinde İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Güven ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yarar da eşlik etti.

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