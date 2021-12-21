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Burdur'da 175 parça tarihi eser ele geçirildi

21.12.2021 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 175 parça tarihi eser ele geçirildi

Burdur'da çeşitli dönemlere ait olduğu değerlendirilen 175 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çeltikçi ilçesi Antalya-Bucak kara yolunda durduran araçta yapılan aramada, Roma, Bizans ve İslami döneme ait olduğu tespit edilen 168 sikke, 7 obje olmak üzere 175 tarihi eser ele geçirildi. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.K.Ç. ile K.T çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tarihi eserler Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Burdur'da 175 parça tarihi eser ele geçirildi

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