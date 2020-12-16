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Burdur’da 185 araç sürücüsüne ceza uygulandı

BURDUR HABERLERİ  | 16.12.2020 14:34 | Son Güncelleme

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve ihbarlı trafik ışık ve işaret ihlaline yönelik yapılan denetimlerde 185 araç sürücüne Trafik İdari Para Cezası uyguladı.İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 577 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde; 61 araç sürücüsüne, kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 8 araç sürücüsüne, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 18 araç sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 29 araç sürücüsüne, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktan, 69 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 16 araç da araç trafikten men edildi.

Burdur’da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, emniyet kemeri, cep telefonu kullanımı ve ihbarlı trafik ışık ve işaret ihlaline yönelik yapılan denetimlerde 185 araç sürücüne Trafik İdari Para Cezası uyguladı.
İl Emniyet Müdürlüğü bağlı trafik ekipleri tarafından 577 araç ve sürücüsünün kontrol edildiği denetimlerde; 61 araç sürücüsüne, kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 8 araç sürücüsüne, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan, 18 araç sürücüsüne, seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 29 araç sürücüsüne, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamaktan, 69 araç sürücüsüne ise Karayolları Trafik Kanununun diğer ilgili maddelerinden Trafik İdari Para Cezası uygulanırken 16 araç da araç trafikten men edildi.

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