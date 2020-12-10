Burdur’da 2 öğrenci, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Proje Yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Burdur Valisi Ali Arslantaş, TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri proje yarışmasında Psikoloji dalında Türkiye 1’incisi olan Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibini kabul etti.

804 proje arasından Bölge birincisi olduktan sonra Türkiye finallerine katılmaya hak kazanarak Türkiye 1’incisi olan proje ekibini tebrik eden Vali Arslantaş, Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Hacı Süleyman Arslan’la birlikte, Türkiye birincisi olan Hilal Altinok ve Zeynep Rana Sarp isimli öğrencilere hediye verdi.

Ziyaretleri sırasında bir süre öğrencilerle sohbet eden Vali Arslantaş, proje içeriği hakkında bilgiler aldı. Arslantaş, başarıları ile Burdur’a yaşattıkları gurur dolayısıyla danışman hoca ve öğrencileri kutladı. Ziyarette Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Hacı Süleyman Arslan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Bilim Sanat Merkezi Müdürü Tuncay Sakar ve proje ekibi yer aldı.

Alparslan Alican Bilim Sanat Merkezi proje ekibi, katıldığı TÜBİTAK 2204 lise öğrencileri proje yarışmasında Psikoloji dalında toplam 804 proje içerisinden, bölge finaline davet edilen 7 proje arasına girerek, bölge 1’inciliğini elde ettiler.

Bölge 1’inciliğinin ardından, Türkiye finaline katılan 12 bölge birincisi arasında yer alan proje ekibi, "Lise Öğrencilerinin Ahlaki Kayıtsızlık Düzeylerini Düşürmeye Yönelik Deneysel Bir Oryantiring Çalışması" adlı proje ile Felsefe Öğretmeni Mehmet Parmaksız danışmanlığında Hilal Altinok, Zeynep Rana Sarp isimli öğrenciler Psikoloji Dalında Türkiye birincisi olarak Burdur’a gurur yaşattılar.

