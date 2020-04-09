Burdur’da 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım

Burdur’da Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım, 320 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca yardıma muhtaç 800 aileye gıda yardımı ve 300 aileye 120 ton kömür yardımı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge doğrultusunda Burdur Valiliği ve Kaymakamlıkları tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grupları" ilk andan itibaren

vatandaşların yanlarında olmaya devam ediyor. 112 Acil Çağrı Sistemi üzerinden başvuruların alındığı uygulama başarılı şekilde sürüyor. İl Merkezinde 17 araç, 66 personel, İlçelerimizde 76 araç, 248 personelden oluşan Vefa Sosyal Destek Grupları evlerinden çıkmaları kısıtlanan vatandaşlar tarafından yapılan talepleri karşılıyor. Bugüne kadar il merkezinden yapılan bin 868 talebin tamamı, ilçelerden yapılan 6 bin 818 talebin 6 bin 806’sı karşılandı. Taleplerin dağılımı 2 bin 516 gıda, 4 bin 314 sağlık ve bin 806 diğer ihtiyaçlar şeklinde tespit edildi.

246 aileye toplam 115 bin TL

Vefa Grubu çalışmalarının yanı sıra işlerinden ayrılmak zorunda kalan, işyerlerini kısmi veya tamamıyla kapatmak zorunda kalan vatandaşlara da İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ayni ve nakdi yardımlar yapılmaya devam ediliyor. Bu kapsamda, 13 Mart - 9 Nisan 2020 tarihleri arasında Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 246 aileye toplam 115 bin TL nakdi yardım, 320 aileye gıda yardımı yapıldı. Ayrıca yardıma muhtaç 800 aileye gıda yardımı ve 300 aileye 120 ton kömür yardımı gerçekleştirildi. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından da bu kapsamda 614 aileye toplam 269 bin TL nakdi ve 869 aileye gıda yardımında bulunuldu.