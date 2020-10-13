Burdur'da 3 köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 köy karantinaya alındı.

Çeltikçi Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzköy köyünde Kovid-19 vakaları tespit edildi.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köy 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Öte yandan merkeze bağlı İğdeli ve Kayaaltı köylerinde de Kovid-19 vakalarının ve temaslılarının artması nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bu iki köyde de 14 gün karantina uygulamasına karar verdi.

Karantinaya alınan köylerde jandarma ekipleri önlem aldı, köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı.

