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Burdur'da 3 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

12.01.2022 14:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da 3 yaşındaki çocuk evde ölü bulundu

Burdur'da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık evde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cemil Mahallesi'ndeki bir müstakil evde yaşayan Kader Karadeniz, sabah kızı Ayşenur uyanmayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine eve giden ekipler, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kazık'ın cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri Karadeniz'i ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

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