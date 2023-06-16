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Burdur’da 43 bin 863 öğrenci karne heyecanı yaşadı

16.06.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 Eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte Burdur’da 43 bin 863 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının sona ermesi ile birlikte 81 ilde öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Burdur’da da 43 bin 863 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi. Mehmet Yıldızlı ilkokulunda Burdur Valisi Ali Arslantaş öğrencilere karne dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Vali Arslantaş karne dağıtımı öncesi birinci sınıf öğrencilerine ve öğrenci velilerine seslendiği konuşmasında; “Zahmetin rahmete döndüğü, emeklerin karşılığını aldığı bir gündeyiz. Hepiniz daha birinci dönemden okuma yazmayı öğrenmiştiniz. Eğitimin bizde üç ana faktörü var. Birincisi aile, ikincisi okul, üçüncüsü de çocuk. Bu üçünün birleşiminden gözlerinizin parıltısından gördüğüm kadarıyla çok güzel neticeler çıkmış. Hepiniz dinlenmeyi hak ettiniz” dedi.

"ÇOK GÜZEL BİR SENE GEÇİRDİM"

Karne sevinci yaşayan birinci sınıf öğrencisi Defne Şahin ise; “ Notlarımın hepsi çok iyi geldi. Çok güzel bir sene geçirdim. Arkadaşlarımla oynadım, öğretmenimle çok güzel okumalar yaptık, çok güzel dersler yaptık. Keşke yaz tatili gelmeseydi. Çünkü arkadaşlarımı, öğretmenimi özleyeceğim. Tatilde bol bol kitap okumayı düşünüyorum, oyunlar oynayacağım, arkadaşlarımla vakit geçireceğim, haftada 4 gün İngilizce kursuna gideceğim. Bunları yapmayı planlıyorum” sözlerini sarf etti.

"BOL BOL KİTABIMIZI OKUDUK, ÖDEVLERİMİZİ YAPTIK"

Defne Şahin’in velisi Pelin Şahin de, “Defne ile birlikte bu yılı atlattık çok şükür. Şimdi ikinci sınıfta aynı başarı ile devam edeceğiz. Öğretmenimizin desteği ve tecrübesiyle çok zorlanmadık açıkçası. Bol bol kitabımızı okuduk, ödevlerimizi yaptık, sorumluluklarımızı yerine getirdik. O yüzden çok zorlandık diyemem” açıklamasında bulundu.
Bir diğer karne sevinci yaşayan 4’üncü sınıfa geçen Yavuz Selim Yüce, “Notlarımın hepsi çok iyi geldi. Çok çalıştım, kitap okudum bol bol bu dönemde. Tatilde de gezip oyunlar oynayacağım, voleybol, futbol gibi kurslara gideceğim. Büyüyünce de futbolcu olmak istiyorum” dedi. Öğrenci velili Şule Nur Yüce ise konuşmasında; “Öğretmenimizin rahatsızlığı nedeniyle çok zor bir dönem atlattık. Oğlum öğretmenini çok özledi. Derslerinde biraz motivasyon düşüklüğü oldu. Oğlum bu yıl deprem dolayısıyla da çok zorlandı. Oradaki arkadaşları için çok üzüldü. Ama Allah’ın izniyle bir şekilde bu dönemi atlattık. Çok başarılı bir öğrenci, kitap okumayı çok seviyor, matematiği çok seviyor. İlerde futbolcu olmak istediğini söylüyor ama inşallah bilim insanı olur. Rabbim tüm öğrencilerin ve velilerin emeklerinin karşılığını almayı nasip etsin” diyerek sözlerini tamamladı.

Karne dağıtım programına AK Parti Milletvekili Adem Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, siyasi parti temsilcileri, İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

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