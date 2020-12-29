YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

BURDUR HABERLERİ  | 29.12.2020 18:43 | Son Güncelleme

Burdur'da 5 aracın karıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Burdur'un Tefenni ilçesinde yoğun sis ve buzlanma görülen yolda iki tır, bir kamyon ve iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Burdur-Fethiye kara yolu Beyköy köyü yakınında, plakaları henüz öğrenilemeyen iki tır çarpışarak devrildi. Kaza yapan tırlara çarpmamak için direksiyon kıran yoldan geçen bir kamyon da tarlaya devrildi.

Buzlanma olduğu görülen yoldan geçen iki otomobil de tarlaya devrildi. Kaza yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 13 kişi Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan 2 yaralı ise buradan Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi nerede? Ekmek Teknesi'nin oyuncuları şimdi nerede?
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi

Burdur Namaz Vakitleri 29 Aralık Salı

İmsak
06:39
Sabah
08:07
Öğle
13:06
İkindi
15:35
Akşam
17:55
Yatsı
19:17

Burdur Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Salı

Engin Eczanesi
Merkez
Onay Eczanesi
Bucak
Safa Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Sağlık Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.