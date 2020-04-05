YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

BURDUR HABERLERİ  | 05.04.2020 18:15 | Son Güncelleme

Burdur'da ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın söndürüldü

Burdur'un Kemer ilçesinde, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü kontrolünde ağaç kesimi yapılan alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

İlçenin Uzunsinir mevkisindeki kesim yapılan alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 hektarlık alana yayılan alevler, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü, Burdur ve Gölhisar Orman İşletme müdürlükleri ile Karamanlı ve Kemer belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerince 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangında yeni dikim yapılan fidanlığın bir kısmı da zarar gördü.

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan yangının saatte 40-45 kilometre hızla esen rüzgarın etkisiyle yayıldığını söyledi.

Yangını çok büyümeden söndürdüklerini belirten Ulusoy, ''12 arazöz, 4 su tankeri, 4 itfaiye aracı ve birkaç iş makinemizle yangını kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız devam ediyor.'' diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
Peru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabileceklerPeru'da ilginç karar! Farklı erkeklerde farklı günlerde dışarı çıkabilecekler
Anahtar Kelimeler:
Burdur Isparta Orman Bölge Müdürlüğü Kemer Orman Yangını Yangın

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Başkan Aydın’dan sosyal dayanışma çağrısı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Sosyal mesafe ihlallerine para cezası uygulandı

Burdur Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
05:08
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:50

Burdur Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Erdemir Eczanesi
Merkez
Çetiner Eczanesi
Bucak
Emre Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.