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Burdur’da araziye bırakılan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

İHA İHA
18.03.2024 07:55
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Burdur’da boş araziye bırakılan otomobil itfaiyenin tüm müdahalelerine rağmen yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Burdur’da araziye bırakılan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın saat 04.00 sıralarında Burdur merkez Bağlar Mahallesi Şeker Plajı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre boş araziden dumanların yükseldiğini gören bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler arazide park halinde bırakılan ve yakınında kimsenin bulunmadığı O.K.’ye ait 48 H 3630 plakalı Toyota marka otomobilin yandığını tespit etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

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