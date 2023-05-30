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Burdur’da asayiş operasyonlarında yakalanan 36 kişi tutuklandı

30.05.2023 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin asayiş çalışmalarında yakalanan 36 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mayıs ayı içerisinde yapılan çalışmalarda; 4 adet av tüfeği, 2 adet kesici alet (bıçak) ele geçirildi ve 4 şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele ve vatandaşların maddi zararlarının giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda meydana gelen 5 hırsızlık olayının tamamı aydınlatıldı ve tespit edilen 5 şüphelinin tamamı yakalanarak haklarında adli işlem yapıldı.
Aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarda farklı suçlardan (hırsızlık, kasten yaralama, tehdit, dolandırıcılık vb.) aranması olan toplamda 46 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi, 34 şahıs tutuklandı, 12 şahıs serbest bırakıldı. Yakalanan şahıslardan hırsızlık suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 1 şahıs, nitelikli cinsel saldırı suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Mayıs ayı içerisinde yakalanan toplam 57 şahıstan 34’ü tutuklandı, 11 şahıs hakkında adli işlem yapılarak serbest bırakıldı, 12 şahıs ise serbest bırakıldı.

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