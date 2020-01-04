Burdur'da bıçaklı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı

Burdur'da yabancı uyruklu bir kişinin yaralandığı bıçaklı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 3 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Afganistan uyruklu Nasır Sarwarı (20) bıçakla yaralandı.

Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, bıçaklama anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin birbiriyle tartışması, bir kişinin cebinden çıkardığı bıçakla Sarwarı'yı yaralayıp, bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

