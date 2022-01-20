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Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığın yargılanması sürüyor

20.01.2022 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Burdur'un Bucak ilçesinde bir kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafların avukatları ile öldürülen Hatice Işık'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanık R.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık ile taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, R.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Maktulün ailesinin avukatı Süleyman Uysal, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere, sanığın en ağır cezaya çarptırılması için ellerinden gelini yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sanığın savunmasında her ne kadar 'Yere ateş ettim, korkutmak maksadıyla ateş ettim.' dese de güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde doğrudan hedef alarak ateş etmeye başladığı görülüyor. Belki de maktulün kocası tüfeğe müdahale etmemiş olsa eşini de vuracaktı. Tamamen gözünü karartmış ve böyle bir durum doğmuş. Sanığın ifadeleri çelişkili. Son sözü söyleyecek olan bağımsız Türk yargısıdır."

Maktulün eşi Mehmet Işık da biri 4, diğeri 6 yaşında iki evladının annesiz kaldığını, sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Maktulün annesi Nazife Varkal da sanığın ömür boyu hapiste kalmasını istediğini ifade etti.

Açıklamaların ardından avukat Süleyman Uysal, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Görüntülerde sanığın tüfekle iş yerine girmesi, ateş açması sonucu Hatice Işık'ın yere yığılması ve Işık'ın eşinin boğuşarak sanığın elinden tüfeği aldığı anlar yer alıyor.

- Olay

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, 28 Nisan 2021'de iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Bu sırada şarküteride bulunan Işık'ın eşi saldırganın tüfeğini elinden almıştı. Olayın ardından kaçan R.T. yakalanıp tutuklanmıştı.

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