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Burdur'da bir kadını iş yerinde öldüren sanığın yargılanmasına devam ediliyor

10.03.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Verilen mütalaada haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın sanığın kasten öldürmeden cezalandırılması istendi

Bucak ilçesinde bir kadını iş yerinde av tüfeğiyle öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tarafların avukatları ile öldürülen Hatice Işık'ın yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya sanık R.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

İddia makamı verdiği mütalaasında, olay yeri kamera kayıtlarından da görüldüğü üzere sanığın hedef gözeterek kasten öldürme suçu işlediğinden haksız tahrik indirimi uygulanmaksızın kasten öldürmeden cezalandırılmasını talep etti.

Sanık R.T ise savunmasında hata yaptığını belirterek, "Kendimi masum göstermiyorum. Beni bu hataya kendileri teşvik etti. Bana ve aileme hakaret ederek beni ailemle tehdit ettiler." dedi.

Maktulün ailesi de sanığın bilerek kadın cinayeti işlediğine işaret ederek, en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatlarının savunmasının ardından mahkeme heyeti, R.T'nin tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Karayvatlar Mahallesi'ndeki bir şarküteride çalışan evli ve iki çocuk annesi 28 yaşındaki Hatice Işık, 28 Nisan 2021'de iş yerine gelen R.T. tarafından tüfekle vurularak öldürülmüştü. Bu sırada şarküteride bulunan Işık'ın eşi saldırganın tüfeğini elinden almıştı. Olayın ardından kaçan R.T. yakalanıp tutuklanmıştı.

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