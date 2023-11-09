Burdur'da bir kişinin öldürülmesi, eşinin de yaralanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Avusturya'da emekli olduktan sonra kente yerleşen Bayram Sertcan'ı (76) Menderes Mahallesi'ndeki evinde öldürüp eşi Zehra Sertcan'ı (67) da yaraladıkları belirlenen şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler bu çerçevede Menderes Mahallesi Orta Yol Caddesi'ndeki bir eve yaptıkları operasyonda şüpheliler A.U. ve eşi A.U'yu yakaladı.

Gözaltına alınan bu kişilerin evindeki aramada bulunan bir miktar paraya el konuldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin şüpheli çiftin evindeki delil toplama çalışmasının ardından çiftin kullandığı 13 KA 855 plakalı otomobil de emniyet müdürlüğüne götürüldü.

OLAY

Menderes Mahallesi'nde yaşayan Bayram ve Zehra Sertcan çiftinin bakıcıları, 30 Ekim sabahı eve geldiğinde Bayram Sertcan'ı üzerine halı örtülü, Zehra Sertcan'ı ise yanında oturur halde yaralı bulmuştu.

Kafasında ve boynunda kesici alet ile darp izleri bulunan Bayram Sertcan'ın öldürüldüğü belirlenmiş, yüzünden kesici aletle yaralandığı anlaşılan Alzheimer hastası Zehra Sertcan ise Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

