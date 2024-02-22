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Burdur’da çaldığı otomobille Isparta’da yakalandı

İHA İHA
22.02.2024 14:45 | Son Güncelleme:
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Burdur’da çaldığı otomobille Isparta’ya kaçan şüpheli Isparta’da yakalanarak tutuklandı.

Olay Burdur’un 18 Şubat Pazar günü saat 08.00 sıralarında Burdur’un Bucak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre göre Havvanur K.’ ye ait 15 PD 864 plakalı Tofaş marka otomobil Yetmişevler Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde park halindeyken çalındı. Aracının yerinde olmadığını gören H.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar sonrası Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık şüphelisini yakalamak üzere harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan koordineli çalışmalar sonucunda PTS, KGYS ve çevre güvenlik kameralarından hırsızlığı gerçekleştiren erkek şahsın araç ile önce Burdur istikametine akabinde Isparta iline gittiği tespit edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda kameralardan eşkali belirlenen şüphelinin Samet K. olduğu ve ayrıca bu şahsın kullanmak İçin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından arandığı tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda çalınan araç ile birlikte Isparta’da yakalanan Samet K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Cadde üzerinde park halinde olan otomobilin çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın montunun kapüşonu ile kendisini kamufle ettiği çevreyi kolaçan ettikten sonra gözüne kestirdiği otomobilin yanına gelerek araca binip olay yerinden araçla kaçtığı anlar görülüyor

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