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Burdur'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

11.04.2022 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtıldı

Burdur'un Bucak ilçesinde aşırı yağış ve su baskını nedeniyle arazileri zarar gören çiftçilere hibe destekli ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen tohum dağıtımı programına, AK Parti Burdur Milletvekili Yasin Uğur, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Akgül ve Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel ile çiftçiler katıldı.

Milletvekili Uğur, programda yaptığı konuşmada, kış aylarında su baskını olan Bucak ovası ve köylerdeki bazı çiftçilerin ekili sahalarının bozulduğunu ifade etti.

Bozulan tarlaları tarıma tekrar kazandırmak ve çiftçilerin mağduriyetlerini gidermek amacıyla ayçiçeği yetiştiriciliği projesi kapsamında çalışma yaptıklarını vurgulayan Uğur, "Çiftçilerimizin müracaatlarıyla talepler alındı. En kısa sürede yüzde 75 hibe destekli ayçiçeği tohumlarını çiftçilerimize temin ettik." dedi.

Uğur, müracaat edemeyen çiftçilere de başvurmaları halinde tohum tedariki yapılacağını ifade etti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tuğrul da ayçiçeği yetiştiriciliği projesi kapsamında 1900 dönüm alanda ekim yapılmak üzere 48 kişiye ayçiçeği tohumu dağıtıldığını bildirdi.

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