Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Anbahan köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateş, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüten yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 3 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının etkilediği bölgede soğutma çalışması yapıldı.



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