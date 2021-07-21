YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

21.07.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Anbahan köyündeki bir evin bahçesinde yakılan ateş, ormanlık alana sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüten yangına Bucak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekipleri müdahalede bulundu.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 3 dekarlık alan zarar gördü.

Yangının etkilediği bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güvenlik önlemleri arttı! "Yeşil altın" için elde silahlarla 7/24 nöbetGüvenlik önlemleri arttı! "Yeşil altın" için elde silahlarla 7/24 nöbet
Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!Herkesin ihtiyacına göre tatil ETS’de!
Salda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çektiSalda Gölü'nde oluşan kalp şeklindeki görüntü ilgi çekti
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 22 Temmuz Perşembe

İmsak
04:07
Sabah
05:47
Öğle
13:10
İkindi
17:01
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

Burdur Nöbetçi Eczaneler22 Temmuz Perşembe

Neslihan Eczanesi
Merkez
Sümer Eczanesi
Bucak
Şifa Eczanesi
Golhisar
Yeni Ayan Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kayseri'de depremde hasar gören cami ibadete kapatıldı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Kars'ta hayvan otlatma kavgası: 8 yaralı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.