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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

22.08.2021 22:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

İlçeye bağlı Kızıllı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye giden Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına müdahale edildi.

Helikopterle de müdahalede bulunulan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

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