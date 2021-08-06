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Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

06.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

BURDUR (AA) - Budur'un Tefenni ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Alan Yaylası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla büyüyen alevlere müdahale için bölgeye ekipler yönlendirildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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