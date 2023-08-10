Burdur’da çıkan yangında 100 dönümlük tarım arazisi kül oldu

Yangın, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesine bağlı Kılavızlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tarım arazisinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çevre ilçelerden itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale eden itfaiye ve orman ekiplerine vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında 100 dönümün üzerinde tarım arazisi yandı.

