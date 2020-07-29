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Burdur'da çıkan yangından 3 ev kullanılamaz hale geldi

BURDUR HABERLERİ  | 29.07.2020 21:51 | Son Güncelleme

Burdur'da çıkan yangından 3 ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Kemer ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Yenicami Mahallesi'nde müstakil evin samanlığında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede bitişikteki iki eve sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla yangın yerine, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması yangın söndürüldü.

Yangında üç ev kullanılamaz hale geldi.

Evlerde yaşayan ve dumandan etkilenen üç kişi de sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edildi.

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