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Burdur’da dağda kaybolan avcı jandarma ekipleri tarafından bulundu

27.11.2023 14:22 | Son Güncelleme:
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Burdur’un Karamanlı ilçesi Eşeler Yaylası’nda olumsuz hava şartları nedeniyle kaybolan avcı, öğle saatlerinde jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Birbirlerine kavuşan 25 yıllık asker arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
Dün sabah saatlerinde Antalya’dan Burdur’un Karamanlı ilçesi Eşeler Yaylası’na avlanmaya gelen Ramazan Çetin (48) ile arkadaşı Eşref Salkın, olumsuz hava şartları nedeniyle birbirlerini kaybetti. Ramazan Çetin’i bulamayan Eşref Salkın, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, MEB AKUB, Orman Muhafaza ve Denizli’den AKUT ekipleri sevk edildi. Gece boyunca yapılan aramalar sonucunda bir sonuca ulaşamayan ekipler sabah saatlerinde çalışmalarını sürdürdü. Öğle saatlerinde Ramazan Çetin, Eşeler ile Akpınar Yaylası arasında ormanlık alanda ekipleri görmesi üzerine havaya ateş etti. Yeri belirlenen Ramazan Çetin arkadaşı Eşref Salkın ile birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Avcıların 25 yıllık asker arkadaşı olduğu ve sürekli birlikte ava gittikleri öğrenildi.
Ramazan Çetin olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Karamanlı İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi. Çetin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GECE ÇOBAN SIĞINAĞINDA KALMIŞ

Arkadaşına kavuştuğu için sevinç gözyaşlarına boğulan İbrahim Salkın, "Sis nedeniyle kaybolmuş. Arazide bulduğu bir çoban sığınağında sabahlamış. Orada bulduğu patatesi ve yanında bulunan mandalinaları yemiş. Gece uyuyamamış sabaha karşı biraz uyumuş. Sabah olunca yola çıkmış ama yönünü karıştırmış. Taş ocaklarından yönünü bulmaya çalışıp yavaş yavaş geldiği esnada jandarma ekiplerimiz tarafından bulunmuş" dedi.

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