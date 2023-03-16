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Burdur'da depremzede çocuklar için "kuklamanya" gösterisi düzenlendi

16.03.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Burdur'a getirilen depremzede çocuklar, okul öncesi öğretmeni ve vantrilok Çiğdem Çelebi'in "marmelat" adını verdiği kuklasıyla eğlenceli vakit geçirdi.

İl Kültür ve Turizm ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince, Burdur Kültür Merkezi'nde çocuklar, Çiğdem öğretmen ve kukla kızı "Marmelat"ın gösterisini ilgiyle izledi.

Çelebi, gösterinin ardından gazetecilere, memleketi Burdur'da depremzede çocuklara özel bir gösteri yaptığı için mutlu olduğunu söyledi.

Gösterinin çok eğlenceli ve öğretici geçtiğine değinen Çelebi, "Benim için her gösteri, her çocuğumuz çok özel ancak bugün depremzede çocuklarla bir arada olmak ayrı bir önem taşıyor. Daha duyarlı hareket edip onları mutlu etme çabası içinde oldum. 'Marmelat'ı zaten Türkiye'ye benim kızım diye tanıttım, benim çocukluğum. Yaklaşık 7 senedir öğretmenliğimi bu şekilde sürdürüyorum." diye konuştu.

Burdur Kültür ve Turizm Müdür Vekili İbrahim Emre Gürsoy da Valilik koordinasyonunda depremlerden etkilenerek kente getirilen yaklaşık bin çocuğu kukla gösterisiyle buluşturacakların belirterek "Öğleden sonra Bucak, yarın da Gölhisar ilçelerinde gösteri düzenleyeceğiz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman da gösteriyi sergileyen Çelebi'ye teşekkür ederek, "Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik bir gösteri planladık. Deprem travması yaşayan çocuklarımızın acısını hafifletmek, hayata uyumlarını hızlandırmak amacıyla benzeri çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

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