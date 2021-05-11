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Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

11.05.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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Burdur'da beton mikserinin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Isparta-Burdur kara yolunda ilerleyen Nevzat Onsekiz (57) idaresindeki 32 DJ 250 plakalı beton mikseri, Çevre Yolu Bulvarı Antalya kavşağı yakınında devrildi.

Yol kenarındaki elektrik direği ve ağaçlara çarparak durabilen beton mikserinin sürücüsü araçta sıkıştı.

Yaralanan sürücü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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