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Burdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

25.04.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Gizem Keziban Altıok'un kullandığı 06 BCP 842 plakalı kamyonet, Bucak-Antalya kara yolu Karapınar köyü yakınında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, kamyonette bulunan İsa Yüncü'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Altıok ise Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı, buradaki müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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