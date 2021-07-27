Burdur'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Burdur'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Birol Şentürk'ün kullandığı 34 DIZ 471 plakalı otomobil, Çallıca köyü yol ayrımında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü, eşi Yasemin Şentürk ile çocukları İdil ve Burak yaralandı.

Araçta sıkışan Şentürk çifti, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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