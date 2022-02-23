Burdur'da eski gazeteci evinde ölü bulundu

Burdur’un yerel gazetecilerinden Salih Ziya Güraksu, evinde ölü bulundu.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan gazeteciden haber alamayan bakıcısı eve geldiğinde Güraksu'yu hareketsiz buldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Güraksu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Güraksu'nun yakını olan gazeteci Hasan Güraksu da gazeteciliği ondan öğrendiğini, meslek büyüğü olduğunu söyledi.
Güraksu'nun uzun yıllar kolon kanseri tedavisi gördüğünü belirten Güraksu, "Eşini de kanserden kaybetmişti. Eve geldiklerinde tuvaletin önünde düştüğünü görmüşler. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
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