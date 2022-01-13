YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

Burdur'da evde ölü bulunan çocuğun cenazesi alınmadı

13.01.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölen 3 yaşındaki çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K: - "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' diyor. Şehri terk etmiş"

Burdur'da evde ölü bulunan 3 yaşındaki çocuğun cenazesi morgdan alınmadı.

Çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden E.K, adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayşenur'un doğduğundan beri yüzünü kendisine göstermediklerini söyledi.

Çocuğu öldükten sonra çağrıldığını dile getiren E.K, Ayşenur'un eski kayınvalidesi ile kayınbabasının nüfusuna kayıtlı olduğundan cenazesini teslim alamadığını belirtti.

E.K, çocuğun annesi ile dayısının cezaevinde olduğunu anımsatarak, "Kayınvalidem ortada yok kayıp. 'Ben sizin cenazenizle ilgilenmem' diyor. Şehri terk etmiş. Aradım bize küfretti, hakaret etti, telefonu yüzümüze kapattı." diye konuştu.

Devlet korumasına alınan nüfusuna kayıtlı 4 yaşındaki oğlunu yanına almak istediğini belirten E.K, şöyle konuştu:

"Oğlumu istiyorum, kızımın da cenazesini istiyorum. Kızımın başına gelenler oğlumun da başına gelirse yaşayamam. Hepsinden şikayetçiyim, gereken en yüksek yerlere de şikayet edeceğim. Bilhassa eski kayınvalidemden şikayetçiyim. Çocuğumu ayağından kanepeye iple bağlamışlar. Ayşenur'u benden kaçırmak, bana göstermemek için kendi nüfuslarına almışlar. DNA testi için örnek verdim, kan verdim. Benim devletimizden tek isteğim kızımın cenazesini bana teslim etsinler, onu kendi memleketimde gömmek istiyorum. Bundan sonra oğlum yanımda olsun, onun sağ olduğunu bildiğim için yaşıyorum."

Öte yandan Burdur Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2019 doğumlu Ayşenur K'nin ölümüyle sonuçlanan olaya dair Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında ölen çocuğun annesi K.K. ve dayısı olduğu iddia edilen H.T.Ç'nin kasten öldürme suçundan tutuklandığı, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

Cemil Mahallesi'ndeki müstakil evde dün Ayşenur K'nin ölü bulunmasına ilişkin annesi K.K. ile dayısı olduğu belirtilen H.T.Ç. gözaltına alınmış, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki zanlı tutuklanmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladıProf. Dr. Tevfik Özlü, '1 hafta sürüyor' deyip görülen belirtileri açıkladı
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Burdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandıBurdur'da otomobille kamyonet çarpıştı, 2 kişi öldü 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 14 Ocak Cuma

İmsak
06:41
Sabah
08:06
Öğle
13:13
İkindi
15:47
Akşam
18:09
Yatsı
19:30
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

Sivasspor, ligdeki Trabzonspor, Göztepe ve Fenerbahçe maçlarına odaklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Kedi "Karamel" soğuktan sığındığı okulun maskotu oldu

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Tokat'ta kullanılmayan fabrikanın çatısından düşen kişi öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.