Burdur’da evinin yanında çıkan yangına müdahale ederken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Olay, Burdur merkez Atatürk Mahallesi Nuri Ortaç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre evinin önünde bulunan arazide ağaç yetiştiren Ali Yıldıran (60) bahçede çıkan kuru otları yakmak isterken alevlerin bir anda büyümesi üzerine yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan Ali Yıldıran kalp krizi geçirerek yere yığıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otluk yangını söndürülürken Ali Yıldıran ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldıran hayatını kaybetti.





