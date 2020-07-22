Burdur’da fasulye üreticilerinin problemleri dinlendi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, fasulye üretimi yapan üreticilerle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi. Üreticilerin yaşadığı problemleri dinleyen Ercengiz, "Üreticimiz zarar etmeden, nasıl emeğinin karşılığını alacağını, nasıl karlı olabileceğini oturup konuşarak, bir yol haritası belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Burdur Belediyesi Susamlık Tesisleri’nde düzenlenen öğle yemeğinde köy muhtarlarını ağırlayan Başkan Ali Orkun Ercengiz, fasulye üretimi yapan köylerde yaşanan sıkıntıları dinledi. Aynı zamanda fasulye üretiminde girdi maliyetlerinin yüksek olması ve satış fiyatlarının İstanbullu tüccar tarafından belirlenmesi sonucu üreticinin yaşadığı sıkıntılar görüşüldü.

İl Genel Meclisi üyelerinin de katıldığı toplantıda üreticinin sorunlarına değinen Başkan Ercengiz, “Bugün üretici dostlarımızla çözüm yollarını konuştuk. Önümüzdeki günlerde yaklaşık maliyetlerini hesap ederek, bir veri oluşturacağız ve bu verileri toparlayıp, ilimizin tüm paydaşlarıyla, ilimizi yöneten başta valimiz olmak üzere milletvekillerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve odalarımızla bir araya gelerek, üreticimiz zarar etmeden, nasıl emeğinin karşılığını alacağını, nasıl karlı olabileceğini oturup konuşarak, bir yol haritası belirlemeyi planlıyoruz" dedi.