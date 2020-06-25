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Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

BURDUR HABERLERİ  | 25.06.2020 01:11 | Son Güncelleme

Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

Bucak ilçesindeki bir ekmek fırınından para kasasını çalmaya çalışan zanlılar, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir ekmek fırınındaki para kasasını 4 kişinin sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri, duruma müdahale etti.

Bunun üzerine sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçmaya çalışan zanlılar, Antalya kavşağında polis tarafından durduruldu. Durdurulan otomobilde yer alan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı. Diğer zanlı ise ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi.

Gözaltına alınan zanlılar İ.S, M.A. ve Ö.Y, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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