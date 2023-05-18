Burdur’da gece saatlerinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu

Olay saat 03.00 saatlerinde Recep Mahallesi Özcan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat 03.00 sıralarında Ali Çağdaş’a ait evden bir anda alevler yükselmeye başladı. Komşuların alevleri görmesinin ardından 112 Çağrı Merkezine haber vermesinin üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçerken itfaiye ekiplerinin söndürme müdahalesinin ardından yaptığı çalışma sonrası yangının elektrik kaçağından çıktığı öğrenildi.

