Burdur'da Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı düzenlendi

Burdur'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) ve Süleyman Demirel (SDÜ) üniversitelerinin işbirliğiyle Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı gerçekleştirildi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin alternatif turizm açısından doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmi ile kamp-karavan, kış (kar), kuş gözlemciliği, av ve golf turizmini içeren iki tür ürün geliştirme yoluna gittiğini söyledi.

Çalıştayda sporu da işin içine katarak iki ilde yapılabileceklerin tespit edileceğini dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki Burdur, Sagalassos ve Kibyra gibi 22 antik kentiyle, doyumsuz manzaralar sunan Salda ve Yarışlı gölleri gibi alternatifleriyle, yılda 11 milyon 200 bin aracın geçtiği ama henüz bir yol ekonomisi planlaması yapılamayan trafik canlılığımızla, kadirşinas insanımızla, güler yüzlü işletme sahiplerimizle birkaç yıl içinde turizm sektörünün bölgemizde parlayan yıldızı olacaktır. Neredeyse 200 milyar dolar büyüklüğünde bir sektörü konuşuyoruz. Doğa harikası Burdur ve Isparta'nın bu pastadan nasıl yararlanabileceğini konuşuyoruz."