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Burdur'da Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı düzenlendi

20.01.2021 15:57 | Son Güncelleme:
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Burdur Valisi Ali Arslantaş: - "Neredeyse 200 milyar dolar büyüklüğünde bir sektörü konuşuyoruz. Doğa harikası Burdur ve Isparta'nın bu pastadan nasıl yararlanabileceğini konuşuyoruz" - Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu: - "Bölge insanımız yatırım bekliyor, turizmle de insanımıza ekonomik gelirler sunmamız lazım"

Burdur'da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Burdur Mehmet Akif Ersoy (MAKÜ) ve Süleyman Demirel (SDÜ) üniversitelerinin işbirliğiyle Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı gerçekleştirildi.

MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de gerçekleşen çalıştayın açılışında konuşan Burdur Valisi Ali Arslantaş, Türkiye'nin alternatif turizm açısından doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmi ile kamp-karavan, kış (kar), kuş gözlemciliği, av ve golf turizmini içeren iki tür ürün geliştirme yoluna gittiğini söyledi.

Çalıştayda sporu da işin içine katarak iki ilde yapılabileceklerin tespit edileceğini dile getiren Arslantaş, şöyle konuştu:

"İnanıyoruz ki Burdur, Sagalassos ve Kibyra gibi 22 antik kentiyle, doyumsuz manzaralar sunan Salda ve Yarışlı gölleri gibi alternatifleriyle, yılda 11 milyon 200 bin aracın geçtiği ama henüz bir yol ekonomisi planlaması yapılamayan trafik canlılığımızla, kadirşinas insanımızla, güler yüzlü işletme sahiplerimizle birkaç yıl içinde turizm sektörünün bölgemizde parlayan yıldızı olacaktır. Neredeyse 200 milyar dolar büyüklüğünde bir sektörü konuşuyoruz. Doğa harikası Burdur ve Isparta'nın bu pastadan nasıl yararlanabileceğini konuşuyoruz."

- "Turizmle de insanımıza ekonomik gelirler sunmamız lazım"

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da taşın altına birlikte el koyarak sonuca odaklanmaları gerektiğini, iki ilin sektörde söz sahibi olması için envanterlerinin yeterli olduğunu anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının bölgedeki modern yurtları da boş kaldıkları dönemlerde yeni gelişmekte olan sportif faaliyet ve etkinliklerin hizmetine sunmak için çalışma yapacaklarını dile getiren Seymenoğlu, "Bölge insanımız yatırım bekliyor, turizmle de insanımıza ekonomik gelirler sunmamız lazım." dedi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da iki kentin spor turizminde çok güçlü alt yapılara ve tesislere sahip olduğunu belirterek, potansiyellerini sektörle bir araya getirdiklerinde ciddi organizasyonlara ev sahipliği yapabileceklerini kaydetti.

Çalıştayın açılışına AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur ile AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler de katıldı.

Göller Yöresi'nin önemli kentlerinden tarihi zenginlik ve doğal güzelliklere sahip Burdur ve Isparta'nın spor turizminden hak ettiği payı alması ve potansiyellerinin belirlenip sektörde var olmalarını hedefleyen çalıştay, paneller ve çalışma gruplarıyla iki gün sürecek.

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