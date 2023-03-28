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Burdur'da GSB yurtlarındaki depremzedeler iftarda bir araya geldi

28.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelerden Burdur'a getirilen depremzedeler, iftar programında bir araya geldi.

Burdur'da GSB yurtlarındaki depremzedeler iftarda bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Safahat Yurdu'nda misafir edilen afetzedeler, Burdur Valiliğince düzenlenen iftar programında oruçlarını açtı, dua etti.

Vali Vekili Ahmet Mailoğlu, programda, Vali Ali Arslantaş'ın Hatay'da yaraları sardığını belirterek, misafirleri selamladı.

Afetzedeleri şeref misafirleri olarak gördüklerini vurgulayan Mailoğlu, depremin ardından yaraların sarılması için mücadele edildiğini anlattı.

Mailoğlu, "Bu kadar büyük bir depremin üstesinden gelmenin zorluğu hepimizin malumu, etkilenen coğrafya bir buçuk Yunanistan büyüklüğünde, etkilenen nüfusun yoğunluğu iki buçuk Bulgaristan kadar. Dolayısıyla bu büyük felaketi ancak el ele gönül gönüle verebilirsek aşabiliriz." diye konuştu.

Antakyalı depremzede Melek Gülseren de sevdiklerinden ve memleketlerinden ayrı kaldıkları için ramazanın buruk geçtiğine değinerek, "Kayıplarımız var, Allah beterinden korusun, tekrar yaşatmasın. Kimsenin yaşamasını istemeyiz. İnşallah bir dahaki ramazanda memleketimizde oluruz. Evimizde, yuvamızda, ailemizle birlikte. Herkes şu an ayrı ayrı yerlerde. Ben buradayım eşim ve kızım Antakya'da kaldı. Çok zor bizim için, anlatılmaz." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki evi yıkılan ve akrabalarından kayıplar olan Fatma Yitik de Burdur'da memnun kaldıklarını, yurtta ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.

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Burdur Hatay Antakya iftar

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