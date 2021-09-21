Burdur'da hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Serdar Uygun (31) idaresindeki 42 AFE 793 plakalı tır, Isparta-Antalya kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve belediye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü ile yanındaki Muhammet Tanır'ın (39) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan Afganistan uyruklu Ali Muhammet Reşit ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada çok sayıda koyun telef oldu.

Bir süre ulaşıma kapatılan yol, aracın kaldırılmasının ardından açıldı.



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