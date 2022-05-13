Burdur'da Honamlı tekesi ve Merinos koçu güzellik yarışması yapıldı

Burdur Teke Yöresi 7. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında, "Honamlı Teke ve Koç Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve juri başkanı Prof. Dr. Özkan Elmaz, Uzay Çatı Fuar Alanı'nda düzenlenen yarışmanın açılışında, Honamlı tekesinin yerli, et verimi yüksek bir ırk olduğunu söyledi.

İkiz yavrulama oranının da çok yüksek olduğunu belirten Elmaz, "Bizim Anadolu'ya has Honamlı oğlağımızı et tüketiminde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz." dedi.

Bu türün genellikle Burdur yöresinde yetiştirildiğine değinen Elmaz, Merinos koçunun da bölgede çok miktarda bulunduğunu anlattı.

Konuşmanın ardından, yetiştiriciler hayvanlarıyla jüri üyelerinin ve izleyicilerin karşısına çıktı.

MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve çobanlardan oluşan jüri, yarışmada hayvanların vücut ölçüsü, yaşı, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçim yaptı.

En güzel damızlık Honamlı teke kategorisinde Bucak ilçesinin Kızılkaya beldesinden Süllü Çavaş'ın tekesi, Merinos koç kategorisinde ise Karamanlı ilçesinin Kağılcık köyünden Gökhan Güneş'in koçu birinci oldu.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini Burdur Valisi Ali Arslantaş ile protokol üyeleri takdim etti.

