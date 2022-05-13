YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur'da Honamlı tekesi ve Merinos koçu güzellik yarışması yapıldı

Burdur'da Honamlı tekesi ve Merinos koçu güzellik yarışması yapıldı

13.05.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerli ve heybetli ırk Honamlı tekeleri ile gösterişli Merinos koçlarının yarışması renkli görüntülere sahne oldu

Burdur Teke Yöresi 7. Tarım, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı kapsamında, "Honamlı Teke ve Koç Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Zootekni Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve juri başkanı Prof. Dr. Özkan Elmaz, Uzay Çatı Fuar Alanı'nda düzenlenen yarışmanın açılışında, Honamlı tekesinin yerli, et verimi yüksek bir ırk olduğunu söyledi.

İkiz yavrulama oranının da çok yüksek olduğunu belirten Elmaz, "Bizim Anadolu'ya has Honamlı oğlağımızı et tüketiminde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz." dedi.

Bu türün genellikle Burdur yöresinde yetiştirildiğine değinen Elmaz, Merinos koçunun da bölgede çok miktarda bulunduğunu anlattı.

Konuşmanın ardından, yetiştiriciler hayvanlarıyla jüri üyelerinin ve izleyicilerin karşısına çıktı.

MAKÜ Veteriner Fakültesi akademisyenleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve çobanlardan oluşan jüri, yarışmada hayvanların vücut ölçüsü, yaşı, boynuz yapısı, ırk özellikleri ve vücut uyumu kriterlerine göre seçim yaptı.

En güzel damızlık Honamlı teke kategorisinde Bucak ilçesinin Kızılkaya beldesinden Süllü Çavaş'ın tekesi, Merinos koç kategorisinde ise Karamanlı ilçesinin Kağılcık köyünden Gökhan Güneş'in koçu birinci oldu.

İzleyicilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Dereceye girenlerin ödüllerini Burdur Valisi Ali Arslantaş ile protokol üyeleri takdim etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burdur Gölü'nde köpükler oluştuBurdur Gölü'nde köpükler oluştu
Bakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdiBakan Yardımcısı Ersoy ve Sahil Güvenlik Komutanı Kendir, Deniz Aslanı-2022'yi değerlendirdi
Çanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendiÇanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi
Anahtar Kelimeler:
Burdur

Burdur Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:06
Yatsı
21:36
Burdur ECZANELER
Burdur ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

Afrika'nın milyoneri! Milyoner dolarlık doğum günü hediyesi...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

'Sütyensizsiniz kızmasınlar' deyince...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.