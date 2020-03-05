Burdur’da İdlib şehitleri anıldı

Burdur’un ilçesi Gölhisar Belediye Meclisi Mart ayı toplantısında geçen hafta İdlip’te şehit olan 36 şehit için anma programı düzenledi.

Gölhisar Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş’ın başkanlığında gerçekleşen Belediye Meclis toplantısı şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anma programı kapsamında şehitleri anlatan video izlendi.

Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, "Bu hain saldırı sırasında şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailelerine sabır diliyorum. Meclis üyeleri ile beraber hem askerimize destek olmak hem de şu anda görev başında olan askerlerimize moral kazandırmak için böyle bir anma programı düzenledik. Canlarını ortaya koyarak, bizlerin burada rahat bir şekilde hizmet etmemizi sağlayan kahraman Türk askerine şükranlarımı sunarım. Yüce Türk Milletinin başı sağolsun” dedi.



