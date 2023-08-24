Burdur’da iki grup arasında çıkan kavgada 1 çocuk yaralandı

Olay, Burdur’un İstasyon Caddesi Tren Garı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lunaparkta karşılaşan ve tartışmaya başlayan yaşı küçük iki grup, tren garı önüne gelerek kavga etmeye başladı. Kavga sırasında kafanasına sandalyeyle vurulan yabancı uyruklu H.D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı H.D. Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları bulmak için inceleme başlattı.

