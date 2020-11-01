YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Burdur
  4. Burdur’da iki köy daha karantina altına alındı

Burdur’da iki köy daha karantina altına alındı

BURDUR HABERLERİ  | 01.11.2020 19:42 | Son Güncelleme

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünün karantina altına alınmasının ardından merkeze bağlı Karaçal ve Kozluca köyleri de karantinaya alındı.Merkeze Bağlı Karaçal ve Kozluca köylerinde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Karaçal köyü ve Kozluca köyünün giriş ve çıkışları İl Jandarma Merkez komutanlığına bağlı Hacılar Karakolu tarafından köy giriş-çıkışları kapatıldı.

Burdur’un Yeşilova ilçesine bağlı Büyükyaka köyünün karantina altına alınmasının ardından merkeze bağlı Karaçal ve Kozluca köyleri de karantinaya alındı.
Merkeze Bağlı Karaçal ve Kozluca köylerinde Covid-19 vaka sayısının artması, buna bağlı olarak temaslı sayısındaki ciddi artış sebebiyle Karaçal köyü ve Kozluca köyünün giriş ve çıkışları İl Jandarma Merkez komutanlığına bağlı Hacılar Karakolu tarafından köy giriş-çıkışları kapatıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Karaçal ve Kozluca köyleri ilk etapta 14 gün karantinaya alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Çorlu’nun kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Burhaniye’de Dr. Berna Tuncel yaşamını yitirdi
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Kaplan’dan Bakan Pekcan’a Kilis teşekkürü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Afyonkarahisar'daki arazi kavgasında baba ile oğlu öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü
Sivas'ta başına taş çarpan kişi öldü

Burdur Namaz Vakitleri 1 Kasım Pazar

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:47
İkindi
15:41
Akşam
18:08
Yatsı
19:24

Burdur Nöbetçi Eczaneler 1 Kasım Pazar

Avşar Eczanesi
Merkez
Sarılar Eczanesi
Bucak
Merkez Eczanesi
Golhisar
Karamanlı Eczanesi
Karamanli
Akdeniz Eczanesi
Yesilova
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
BUTİAD’dan Başhekim Altınışık’a ziyaret
BUTİAD’dan Başhekim Altınışık’a ziyaret
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.