Burdur'da imar uygulamasındaki parselasyona bir grup mülk sahibi tepki gösterdi

Burdur Belediyesi tarafından bir mahallede hayata geçirilen imar uygulaması nedeniyle yapılan şikayetlerin ardından uygulamadan sorumlu olan belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığının soruşturma izni kararının kendilerine ulaşmasının ardından Bağlar Mahallesi'nde bir grup mülk sahibi toplandı.

Mahallede gerçekleştirilen parselasyon planlarından rahatsızlık duyan hak sahiplerinden İsmail Kurnaz, gazetecilere, iki yıldır bu konuda mücadele verdiklerini söyledi.

Uygulamayı yürüten Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi G.A'nın kendilerini mağdur ettiğini aktaran Kurnaz, mühendisin bazı hak sahiplerinden para aldığını, bazı hak sahiplerinin arazilerini de başkalarına sattığını iddia etti.

- Mahalleli mağdur olduğunu belirtiyor

Uygulamadan mahallelinin mağdur olduğunu anlatan Kurnaz, parselasyona karşı çıktıklarını bildirdi.

Mülk sahiplerinden Cemil Uğur da mahallede tarlası olmayan bazı kişilerin harita mühendisiyle anlaşarak iyi arazileri para karşılığı aldığını ileri sürdü.