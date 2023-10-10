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Burdur’da jandarma asayiş çalışmalarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

10.10.2023 12:07 | Son Güncelleme:
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Burdur İl Jandarma ekiplerinin 9 günlük asayiş çalışmalarında yakalanan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 21-30 Eylül 2023 tarihleri arasında meydana gelen 80 asayiş olayında 64 şüpheli şahıs tespit edilerek adli makamlara sevk edildi. Olaylarda 1 adet tabanca ele geçirildi. İl genelinde yapılan 16 bin 145 şahıs sorgulamasından 40 aranan şahıs, 12 bin 243 araç sorgulamasından 2 yakalama kaydı bulunan araç yakalandı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 20 Eylül 2023 günü “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şüpheli şahıs, 22 Eylül 2023 günü “kasten yaralama” suçundan hakkında 2 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şüpheli şahıs, 25 Eylül 2023 günü “kumar oynanması için yer ve imkan sağlama” suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. isimli şüpheli şahıs, 27 Eylül 2023 günü “bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık” suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Ş. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Meydana gelen faili meçhul olayların aydınlatılması çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda; biri malvarlığına karşı suçlar ve biri kişilere karşı suçlar olmak üzere 2 nitelikli olaya destek verilerek, bu olayların tamamı aydınlatılıp 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlar ile mücadele çerçevesinde icra edilen faaliyetler sonucunda ise; 21-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 23 bin 500 TL değerindeki muhtelif malzeme sahiplerine teslim edildi.

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