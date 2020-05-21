Burdur’da jandarmadan Covid-19 denetimi

Burdur’da korona virüs (Covid-19) tedbirlerini kontrol için, İl Jandarma Komutanlığı tarafından uygulama yapıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında 15 Mayıs Cuma günü saat 15.00-24.00 saatleri arasında uygulama yapıldı. Uygulamada, 28 ekip ve 118 personel görevlendirildi. Ekipler, 334 umuma açık yer ve çevresini ve bin 80 aracı kontrol etti. Aynı zamanda 786 şahsın da GBT sorguları yapıldı, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 1 şahıs yakalanarak hakkında idari işlem uygulandı.

Sokağa çıkma yasağı olan 20 yaş altı 3 şahsa da 6 bin 692 TL para cezası uygulanırken, sosyal mesafe kurallarına uymayan 3 şahsa da bin 176 TL idari para cezası verildi.

