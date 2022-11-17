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Burdur’da kaçak kazı operasyonu

17.11.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da jandarma tarafından yapılan çalışmada kaçak kazı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Burdur’da kaçak kazı operasyonu

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi yönelik Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak yürütülen çalışmada, Hacılar ve Aşağı Müslümler köyünde (H.A) ve (M.U) isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları tespit edildi.

Olayda şüphelilere ait olduğu tespit edilen 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık, 2 adet kazma 2 adet ok ucu, 6 adet obje ele geçirildi.
Cumhuriyet Savcısının kararı ile (H.A.) ve (M.U) isimli şahıslara işlem yapılarak, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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