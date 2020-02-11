Burdur’da kaçak telefon operasyonu

Burdur’un Bucak ilçesinde kayıt dışı cep telefonu satışı ve cep telefonu IMEI kopyalaması yaptığı tespit edilen 3 işyeri, 2 ev ve 3 araca baskın yapıldı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Bucak ilçesinde kayıt dışı cep telefonu satışı ve cep telefonu IMEI kopyalaması yaptığı tespit edilen 3 iş yeri, 2 ikamet ve 3 araçta arama yapıldı. Yapılan aramada IMEI kopyalamasında kullanılan 4 adet Tip Box cihazı, 2 adet IMEI kopyalamasında kullanılan programların yüklü olduğu sabit disk, 650 adet kaçak (kulaklık, USB ara kablosu, silikon kılıf) emtia, 4 adet kaçak telefon ele geçirildi. Şahıslar 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet ve 5809 Sayılı Haberleşme Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlemin ardından serbest bırakıldı.

