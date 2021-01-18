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Burdur’da kar gören telefonuna sarıldı

18.01.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokağa döküldü.

Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Yılın ilk karının tadını çıkaran vatandaşlar, fotoğraf çekilirken, iş yeri sahipleri de iş yerlerinin önüne biriken karı temizledi. Vatandaşlar, “Karın yağmasından dolayı çok mutluyuz. Yağan karın Burdur Gölü ve yer altı sularımız için çok faydası var” dedi.
Burdur’da etkili olan kar yağışı en çok vatandaşı sevindirdi. Karın keyfini çıkaran vatandaşlar, yağan karın tüm Türkiye’de yaşanan kuraklık sorununa da bir çözüm olacağını söylediler. Burdur’da etkili olan kar yağışının ardından caddelere ve sokaklara dökülen bazı vatandaşlar kartopu oynayarak eğlendiler. Beyaza bürünen şehir de bazı vatandaşlar ise anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler.
Aylardır kar yağışı beklediklerini söyleyen Yasin Çomak, “Burdur’a yılın ilk karı düştü. Aylardır bekliyorduk, her yer beyaza büründü. Çok mutluyuz. Ülkemizde zaten su seviyesi düşük, Burdur gölümüzde kuruma tehlikesi altında. Kar, yağmur ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.
Burdur’a yılın ilk karının düşmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten Alaaddin Seçilmiş ise “Çok şükür Burdur’a yılın ilk karı yağdı. İlk karın yağmasından dolayı çok mutluyuz. Çok heyecanlıyız. Tabu bu karın yer altı sularına çok faydası var. Yağmur gibi değil. 10 defa yağmur yağacağına 1 sefer kar yağması daha iyi. Yerdeki bütün mikropları öldürüyor. O yüzden çok mutlu olduk. İnşallah devamı gelir” diye konuştu
Kar yağışının bu sene geç başladığını ifade eden Turgay Özyeşil, “Biraz geç de olsa ilk karı gördük. Herhalde bu yer altı sularına olsun, barajlarımıza büyük katkı sağlayacaktır. Bunun devamı gelir inşallah” diyerek Burdur Gölü için kar yağışının faydalı olacağının belirtti.

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