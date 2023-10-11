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Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

11.10.2023 07:40 | Son Güncelleme:
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Burdur'un Altınyayla ilçesinde bulunan Karanlıkdere Kanyonu'ndaki ormanlık alanda 2 Ekim'de çıkan ve söndürüldükten sonra 7 Ekim'de tekrar başlayan yangın, kontrol altına alındı.

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'ndaki orman yangını kontrol altına alındı

Isparta Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Ballık köyü sınırlarında yer alan, arazi yapısı sarp olması nedeniyle karadan ulaşmanın güç olduğu kanyondaki yangına 3 gün boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gündüz saatlerinde havadan da müdahale edildi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, iş makineleriyle de yangını kontrol altına almak için bölgede gece gündüz çalışma yürüttü.

Yaklaşık 72 saatte kontrol altına alınan yangında 8 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Karanlıkdere Kanyonu'nda 2 Ekim'de yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, 4 Ekim'de havadan müdahaleyle kontrol altına alınmış, 7 Ekim'de yeniden büyümüştü.

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Burdur Altınyayla orman yangını ısparta orman bölge müdürlüğü

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